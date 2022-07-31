В сети появилось видео подрыва автомобиля с "полицейскими", перешедшими на сторону оккупационных властей захваченного Херсона, который произошел 27 июля.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео видно, что взрывное устройство сработало как раз в момент проезда мимо него автомобиля, после чего машину окутало огнем и дымом.

По данным СМИ, в результате взрыва пострадали двое "полицейских", которые предположительно ранее могли нести службу в СРП Херсонской области и после вторжения России перешли на сторону оккупантов.

Обоих после взрыва госпитализировали с осколочными ранениями.

Ранее мы писали, что 11 июля российские СМИ заявляли о попытке покушения на "главу администрации" Херсонской области Владимира Сальдо. Его машину планировали подорвать при помощи самодельной бомбы, которую, как утверждается, намеревались положить на пути следования машины.

Однако бомбу обнаружили и Сальдо выжил.

Война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 157-го дня войны.

В этот день к югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжались у Зайцево. Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах. На юге противостояние характеризовалось больше взаимными обстрелами.

Между тем советник Ермака Алексей Арестович озвучил все более распространяющееся мнение, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

Украинская разведка заявила, что уже в ближайшее время РФ намерена организовать на захваченных территориях "референдумы". ГУР также сообщил о том, что в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать партия "Единая Россия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.