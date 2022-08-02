В Украине на сегодня освободили уже 1054 населенных пункта, прежде оккупированных российскими войсками. На деоккупированных территориях продолжаются восстановительные работы. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге.

Тимошенко также добавил, что в тесном сотрудничестве Офиса президента и представительства UNICEF Украина начат ремонт укрытий в школах Киевской, Львовской и Черниговской областей. Всего планируют восстановить более 50 школ и садиков.

Напомним, план восстановления Украины рассчитан на 10 лет и требует общего финансирования в размере ориентировочно 750 млрд долларов. Так, например, только на восстановление Мариуполя понадобится 10 лет и 14 млрд долларов.

Также "Страна" писала, что сразу 150 000 жителей Харькова остались без жилья в результате обстрелов, полтысячи домов уже не восстановить.

Тем временем украинцы не могут податься на восстановление жилья, если их документы уничтожены. О такой истории "Стране" рассказала жительница Бородянки.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.