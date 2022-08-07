Министерство здравоохранения сектора Газа заявляет, что число погибших при обстреле анклава со стороны Израиля достигло 41 человека, среди них 15 детей и 4 женщины. Кроме того, сообщается о 253 раненых.

Об этом говорится в заявлении Минздрава сектора Газа для прессы.

"В результате израильских авиаударов по сектору Газа 41 человек погиб, 253 человека получили ранения", - сообщает министерство.

Напомним, сегодня Израиль заявил о прекращении операции в секторе Газа. По словам премьер-министра Яира Лапида, "цели операции достигнуты и ее дальнейшее проведение может принести только вред".

В тоже время, телеканал Al Jazeera сообщает, что установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта срывается из-за требований радикальной группировки "Исламский джихад" к Египту (как к посреднику в переговорах) предоставить ей ряд гарантий.

Ранее мы писали, что Израиль уничтожил верхушку палестинской организации "Исламский джихад" в ходе операции, начатой 5 августа. В секторе Газа были убиты Халиф Мансур и Тайсир Джабари. Это стало итогом операции "Рассвет" против "террористических целей" палестинской группировки "Исламский джихад", начатой в ответ на обстрел Ашдода.

Завершению операции Израиля предшествовали ракетные удары из сектора Газа. Так, армия обороны Израиля заявила, что "Исламский джихад" выпустил по территории страны 350 реактивных снарядов.

Ранее мы писали, что после проведенной военной операции Израиль согласился на условия перемирия, предложенные в секторе Газа.