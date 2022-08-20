Мэру Константиновки (Донецкая область) сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом и служебном подлоге.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По данным следствия, в начале апреля мэр прифронтового города вместе с руководителем коммунального предприятия завладел средствами, предназначенными для укрепления обороны Константиновки - устройства защитных объектов.

Никакого оборонного строительства они так и не произвели, а просто завладели средствами горсовета на сумму более 363 тысяч гривен. Которыми и распорядились по собственному усмотрению.

Судя по фото, которое публикует Офис генпрокурора, правоохранители пришли к мэру Олегу Азарову в больницу.

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