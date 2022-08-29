Европейский суд по правам человека решил пересмотреть меры по делам с участием Украины, принятые в начале марта в связи с агрессией РФ, и с 1 сентября вернуться в отдельных аспектах к нормальному порядку работы с такими делами.

Об этом сообщил судья ЕСПЧ Николай Гнатовский, пишет "Судебно-юридическая газета".

Гнатовский отметил, что исходящая корреспонденция с заявителями возобновится в пределах возможного, а общая информация для всех заявителей будет доступна на сайте суда.

Рассмотрение дел возобновится и будут установлены новые временные рамки для незавершенных дел с учетом фактических возможностей сторон отвечать на поставленные вопросы.

Нотификация и публикация решений постепенно будут восстановлены.

Напомним, 2 марта из-за начала войны ЕСПЧ в качестве исключительного шага объявил о приостановлении всех процессов и коммуникаций, требующих ответа или действий со стороны украинского правительства.

Ранее ЕСПЧ дал РФ срочные указания обеспечить права пленных украинских военных.

Также "Страна" писала, что ЕСПЧ принял иск Украины против РФ о массовых нарушениях прав человека.

Впрочем, указания ЕСПЧ к РФ исполняться не будут, поскольку РФ неоднократно сообщала о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ. Напомним, что 7 июня Госдума РФ проголосовала за разрешение не исполнять решения ЕСПЧ.

Россия решила не выполнять решения, вступившие в силу после 15 марта. А выплаты денежной компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года включительно, будут производиться исключительно в рублях на счета в российских банках - компенсация не может быть произведена на счета в иностранных государствах, совершающих "недружественные действия" в отношении России.