Правительство и Офис президента отказались от идеи внедрения 10% импортного сбора. Об этом пишет нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

"Несмотря на то, что текст законопроекта уже прошел согласование на согласование министерства, на регистрацию в Парламенте он не пойдет. Причина отказа: значительное публичное давление и сопротивление бизнеса", - пишет Железняк.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, зачем правительство готовило налог на весь импорт и как он мог сказаться на ценах.

Напомним, ввести плюс 10% на импорт Кабмину рекомендовал Национальный банк наряду с советами провести секвестр бюджета и ввести квоты на "печать гривны". По расчетам правительства, такой шаг должен был уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривню.

Тем не менее, если подорожают все импортные товары и услуги без исключения, то и украинское производство, которое требует импортных компонентов, будет обходиться дороже.

Как писала "Страна", на импорт и так недавно вернули все прежние налоги и пошлины (исключение составило разве что автомобильное топливо), которые отменяли в начале войны. То есть налоговая нагрузка на большинство импортных товаров в Украине и так довольно высокая.

Напомним также, что сразу после начала войны Нацбанком была запрещена оплата любых импортных контрактов кроме так называемого "критического импорта", куда входило топливо, медикаменты, товары для нужд ВСУ и прочее.

Также в начале июля Нацбанк снял ограничения по оплате в валюте товаров не критического импорта.