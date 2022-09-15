В Хорватии, которую добавили в список "недружественных стран" РФ, во время матча одной из низших лиг чемпионата страны по футболу с участием клубов "Плитвице" и "Соколац" болельщик ударил из противотанкового гранатомёта "Золя" по полю.

Видео опубликовано в соцсетях.

Он едва не попал по разминавшимся запасным игрокам, но никто не пострадал.

Отметим, что "Золя" - сербский противотанковый гранатомёт, стоящий на вооружении стран бывшей Югославии. Разрабатывался в 70-х для борьбы с бронетехникой и укреплениями противника.

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