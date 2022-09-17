Канцлер Германии Олаф Шольц, заявивший о планах ФРГ поддерживать Украины "столько, сколько потребуется", сказал, что его разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным проходят всегда в доброжелательном тоне, несмотря на расхождения во взглядах.

об этом он заявил в комментарии Deutschlandfunk.

"Если подытожить все разговоры, которые у меня были с Путиным за последнее время, то, безусловно, были подвижки. Просто они не были очень далекоидущими, как мы все знаем и видим каждый день. При этом тон всегда доброжелательный, даже если есть очень-очень разные, да, очень разные взгляды на этот вопрос, которые тоже четко изложены, в том числе и с моей стороны. Я думаю, важно, чтобы у нас состоялся разговор, но это также часть процесса, когда вы не питаете никаких иллюзий", - сказал Шольц.

Ранее в МИД Польши заявили, что Берлин сознательно медлит с военной помощью Киеву в надежде на возобновление сотрудничества с РФ.

Тем не менее Германия после колебаний одобрила запрос Украины на 18 артиллерийских самоходных комплексов RCH-155.

Тем временем война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.