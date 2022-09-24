Президент Украины Владимир Зеленский создал военные администрации на территории Луганской области, которая сейчас подконтрольна России.

Городские военные администрации созданы в Счастье, Сватово и Старобельске. Пять сельских и поселковых военных администраций созданы в Счастьинском районе. В Старобельском районе создано семь поселковых военных администраций, в Сватовском - шесть.

Как писала "Страна", в начале сентября Зеленский создал четыре новые городские военные администрации в Донецкой области.

Вскоре он назначил глав новых городских военных администраций в Покровском районе Донецкой области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.