Совет Госдумы РФ завтра обсудит сроки и процедуру рассмотрения проектов о принятии новых субъектов в состав России по итогам "референдумов" на захваченных территориях Украины.

С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Морозов также отметил, что Дума может собраться на заседание в четверг, 29 сентября.

В тоже время Совет Госдумы РФ завтра вряд ли будет принимать какие-то юридически значимые решения относительно вхождения новых территорий в Россию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

"Глава "ДНР" Денис Пушилин просил президента РФ Владимира Путина "как можно скорее" рассмотреть присоединение "ДНР" к РФ после "референдума".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил главе МИД Франции, что Украина ждет четких санкций от ЕС после псевдореферендумов РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал Израиль разорвать все связи с РФ и занять четкую позицию в вопросе войны против Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.