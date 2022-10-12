Россия увеличивает поставки топлива своим военным частям вблизи и внутри Украины. Они достигли наивысшего уровня с момента вторжения.

Об этом пишет Bloomberg.

Кремль мобилизует свои силы против контрнаступления Киева, пишет издание.

Поставки бензина, дизтоплива и авиакеросина подразделениям минобороны России в шести регионах, граничащих с Украиной, и в "ЛДНР" в сентябре выросли почти до 220 тысяч тонн, свидетельствуют расчеты Bloomberg, основанные на анализе железнодорожных данных.

Это примерно в четыре раза больше, чем годом ранее, и превышает поставки в марте, первом месяце после вторжения.

Напомним, ранее британская разведка сообщила, что ракетная атака 10 октября показала, что РФ все еще обладает значительными запасами оружия.

Также мы писали, что Беларусь примет до тысячи российских военных.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.