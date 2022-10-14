Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нынешнее французское руководство перечеркнуло историю дружественных отношений Парижа и Баку.

Об этом Алиев заявил в своей речи, на саммите СНГ в Астане.

Так он отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона телеканалу France 2, в котором тот высказал свою точку зрения о том, что "Азербайджан начал ужасную войну в Карабахе и оккупировал эту территорию".

Алиев обвинил президента Франции в том, что он выступил с "оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями".

Напомним, 13 сентября произошло обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. Из артиллерии был обстрелян армянский город Джермук. В тот же день Франция объявила о том, что созывает Совбез ООН из-за обострения между Арменией и Азербайджаном.

Также мы писали о том, что 17 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в Армению. Во время своего визита она заявила о поддержке США безопасности и демократии в Армении и на Кавказе.

После этого МИД Азербайджана осудил заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, с которыми она выступила в Ереване.