Комиссия ООН по результатам работы на освобождённых территориях севера и востока Украины заявила, стороны конфликта не всегда заботились о местном населении.

Об этом говорится в докладе Генассамблеи ООН.

"Имеются также примеры того, как обе стороны в вооруженном конфликте, хотя и в разной степени, не смогли защитить гражданское население или гражданские объекты от последствий нападений, разместив военные объекты и силы в густонаселенных районах или вблизи них.

Российские вооруженные силы несут ответственность за подавляющее большинство выявленных нарушений, включая военные преступления, заключают в ООН.

При этом украинские силы также в некоторых случаях совершали нарушения международного гуманитарного права, в том числе два инцидента, которые квалифицируются как военные преступления", - говорится в сообщении на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Как писала "Страна", в ООН заявили, что власти притесняют УПЦ, запрещая ее деятельность во время войны.

Ранее в ООН назвали ракетные удары по Украине "неприемлемой эскалацией войны".

Тем временем война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.