В пятницу, 21 октября, в Полтавской области могут быть веерные отключения электроэнергии.

Об сообщил полтавский губернатор Дмитрий Лунин в своем тг-канале.

Он также призвал продолжать экономить электроэнергию.

Напомним, ранее мы писали, что в Полтаве патрули будут искать нарушителей, которые не экономят электроэнергию.

Как сообщалось, со вчерашнего дня по всей территории Украины вводятся ограничения на пользование электроэнергией. Они коснулись каждой области. Вместе с тем, что украинцев призвали минимизировать пользование электроприборами, свет и сегодня будут отключать в веерном режиме - на время не более четырех часов для каждого потребителя.

Власти регионов призывают украинцев к тотальной экономии энергии. Для этого предлагается выключить даже холодильник.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

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