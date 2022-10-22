Российская армия пытается наладить переправу через Днепр возле поврежденного Антоновского моста в районе Херсона. Советские технологии задействованы впервые за десятилетия.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Российские войска продолжают укреплять переправы через реку Днепр и завершили строительство баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне.

"Хотя использование тяжелых мостов-барж почти наверняка было включено в советское планирование операций в Европе, вполне вероятно, что российским военным впервые за десятилетия пришлось использовать мосты такого типа", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, использование гражданских барж, вероятно, дает России дополнительные материальные и материально-технические возможности, поскольку во время вторжения она потеряла значительное количество военного мостового оборудования и инженерного персонала.

"Если баржевый мост будет поврежден, почти наверняка Россия будет стремиться быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку их силы и пункты пересечения реки Днепр подвергаются все большему давлению в Херсоне", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российское командование пытается укрепить новую линию фронта в Херсонской области. Россия массово перебрасывает войска на территорию Херсонской области.

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По данным главы разведки Минобороны, Украина полностью вернет свои территории к лету 2023 года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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