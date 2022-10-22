Россия пытается наладить переправу через Днепр с помощью советских технологий - британская разведка
Российская армия пытается наладить переправу через Днепр возле поврежденного Антоновского моста в районе Херсона. Советские технологии задействованы впервые за десятилетия.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Российские войска продолжают укреплять переправы через реку Днепр и завершили строительство баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне.
"Хотя использование тяжелых мостов-барж почти наверняка было включено в советское планирование операций в Европе, вполне вероятно, что российским военным впервые за десятилетия пришлось использовать мосты такого типа", - говорится в сообщении.
По данным британской разведки, использование гражданских барж, вероятно, дает России дополнительные материальные и материально-технические возможности, поскольку во время вторжения она потеряла значительное количество военного мостового оборудования и инженерного персонала.
"Если баржевый мост будет поврежден, почти наверняка Россия будет стремиться быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку их силы и пункты пересечения реки Днепр подвергаются все большему давлению в Херсоне", - говорится в сообщении Минобороны Британии.
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