За последнюю неделю в Украине убиты 10 иранских инструкторов, обучавших россиян работе с беспилотниками. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

Официальной информации пока нет. Однако сообщение появилось после того, как американские и украинские официальные лица предупреждали, что иранцы обучают россиян использовать иранские беспилотники в Крыму.

Украинский национальный центр сопротивления заявил, что иранские инструкторы наблюдают за тем, как российские силы запускают беспилотники-камикадзе с аннексированной украинской территории.

"Россияне вывезли иранских инструкторов на территорию временно оккупированной Херсонской области и Крыма для запуска беспилотников-камикадзе "Шахед-136", - заявили в ведомстве со ссылкой на украинское подполье. "Они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе и напрямую отслеживают запуски дронов по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе".

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил в четверг, что "иранцы находились в Украине, чтобы помочь России в операциях с беспилотниками".

Несмотря на массированные атаки иранских беспилотников, ВСУ сбивают 85% иранских дронов-камикадзе "Шахид". Такую статистику приводят в Воздушных силах украинской армии.

Тем временем СБУ расследует дело о поставках России иранских дронов и ракет.

Напомним, война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.