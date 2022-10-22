Иран пригрозил Франции, Германии и Великобритании ответными действиями за их призыв к ООН расследовать поставки дронов-камикадзе России. С таким заявлением выступил Представитель МИД Ирана Насер Канаани, которого цитирует Reuters:

"Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия".

Не уточняя подробностей, он добавил, что Иран без колебаний будет защищать интересы своего народа.

Как пишет Bild, Иран и Китай могу располагать информацией о дальнейших планах Путина.

Тем временем в Вашингтоне назвали Иран участником боевых действий в Украине и обещали принять агрессивные меры против Ирана в ответ на поставки беспилотников России.

Также "Страна" писала, что решение ЕС о введении санкций против Ирана за поставку РФ дронов опубликовано и вступило в силу.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.