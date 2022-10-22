Правительство Германии отчиталось о передаче Украине новой партии вооружения, оборудования и экипировки для военных.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным пресс-службы, помимо полученного Киевом ранее комплекса ПВО Iris-T SLM, украинская сторона получила также 5 бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2, 167 тысяч патронов к огнестрельному оружию, а также 7 тяжелых и средних понтонных систем.

Кроме того, украинская армия получила 183 генератора, 100 палаток и зимнюю форму - 116 тысяч курток, 80 тысяч штанов и 240 тысяч шапок.

В процессе подготовки или поставки находятся еще 5 саперных бронемашин Pionierpanzer Dachs, 35 сменных зарядных систем, 4 тысячи спальных мешков.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль призвал Германию срочно поставить Украине дополнительные боеприпасы к системам ПВО IRIS-T SLM, поскольку, по его словам, "счет идет буквально на дни".

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