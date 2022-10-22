Президент Владимир Зеленский заявил, что Иран лжет, когда заявляет, что не поставляет России ударные беспилотники-камикадзе.

Об этом он сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

"Иран поставляет россиянам дроны, поставляет им убийства украинцев, это их договоренность за деньги. Вот такие кровавые деньги, которые Иран зарабатывает. Они могут сказать: "Мы ничего не брали, покажите финансовые расчеты"... Мы говорим конкретику - Иран передал дроны, которыми убивали украинцев, продолжают убивать. Не один, не два и не пять, а сотни. Мы знаем, что заказ и договоренности есть о тысячах, но сотни точно переданы.

Им нельзя верить. Они могут рассказывать своему обществу, что ничего не продавали, но это ложь, чистая ложь. Они убивают наших людей", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский сказал, что не доверяет руководству Ирана.

Он вспомнил о сбитом ракетой в Иране украинском самолете МАУ в январе 2020 года, в результате чего погибли 176 человек. Президент напомнил, что сначала Иран отрицал свою причастность к катастрофе, но впоследствии был вынужден ее признать, но заявил, что это была случайность.

"Но, кроме извинений, они не сделали ничего. Они сказали, что будут возмещения семьям, поддержка семей, которые потеряли своих близких. Они говорили это на уровне лидера... И что они сделали? Они сделали ничего, ноль, они ничем не помогли", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина имела информацию от своей разведки, а также разведок партнеров о том, что "Иран торгует с Россией дронами "Шахед" и ракетами и т.д.", но Иран все отрицал.

"И мы сейчас видим: сотни ударов по Украине, по столице, по гражданской инфраструктуре, по школам, возле университета, по университету, выключение нашей энергетики, просто для того, чтобы люди не пережили эту зиму", - подытожил Зеленский.

Напомним, после атак дронов в МИД Украины назвали Иран соучастником преступлений России.

Тем временем в Вашингтоне назвали Иран участником боевых действий в Украине и обещали принять агрессивные меры против Ирана в ответ на поставки беспилотников России.

Известно, что официально в Иране отрицают поставки в РФ дронов, которыми россияне атакуют Украину.

Также Иран пригрозил Франции, Германии и Британии ответными действиями за призыв к ООН расследовать поставки дронов в Россию.