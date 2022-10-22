В Херсоне массово перестали принимать к оплате рубли. Видео
В Херсоне массово перестали принимать российские рубли. На многих заправках и в аптеках требуют расплачиваться только гривнями.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Так, на одной из заправок, работающей под брендом крымской АЗС, объяснили, что такое требование поступило к ним от начальства.
"Доторгуйте, говорит, раздаем людям зарплату в гривнях, выставляем охрану, закрываемся, ждем дальнейших распоряжений", - цитируют паблики начальника заправки.
Также херсонцы рассказывают, что рубли не хотят менять или обменивают по резко возросшему курсу 1х2.
При этом бензин на многих заправках закончился, и они закрываются.
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