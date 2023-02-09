Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Брюсселе, прибыл на встречу с лидерами стран Европейского Союза.

Видео публикует Радио Свобода.

Сообщается, что сами переговоры пройдут в закрытом режиме.

Ранее СМИ назвали четыре главных запроса Зеленского к лидерам ЕС, которые он озвучит сегодня в Брюсселе.

Напомним, что сегодня Зеленский выступил в Европейском парламенте.

Вчера президент Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Елисейском дворце.

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции заявил, что Украине нужно западное оружие для того, чтобы закончить начатую Россией войну. И помощь от партнеров и союзников необходима именно сейчас. У Франции и Германии есть потенциал, чтобы переломить ситуацию. По его словам, именно так должны выглядеть нынешние переговоры о военной помощи.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "формула мира" Зеленского должна стать прочным фундаментом мировой конференции.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.