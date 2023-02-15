США намерены предоставить Украине дополнительную бюджетную поддержку на 9,9 млрд долларов.

Об этом на брифинге заявила глава департамента международного содействия Госдепартамента Дафна Рэнд.

"США предоставили 13 миллиардов долларов бюджетной поддержки правительству Украины, и, работая с Конгрессом, в ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиардов долларов", - сказала она.

Также он сообщил, что Вашингтон продолжит изымать российские активы с последующей передачей конфискованных средств Киеву.

Напомним, накануне газета The Washington Post сообщала, что США намерены выделить Киеву 10 млрд долларов.

Ранее мы писали, что глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украине в этом году нужно 40-48 млрд долларов в качестве финансирования, чтобы ее экономика функционировала.

Также "Страна" рассказывала, что недавно США выделили новый пакет военной помощи Украине на 2,2 миллиарда долларов.

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Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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