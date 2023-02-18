Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность прямых ударов Украины по Москве на фоне постоянных намеков РФ о применении ядерного оружия. По его словам, официальная позиция Украины заключается в том, что Киев не наносит удары по территории РФ, а лишь атакует армию России.

Об этом Подоляк заявил в интервью агентству Report в субботу, 18 февраля.

Советник Андрея Ермака уточнил, что речь идет о войсках РФ на временно оккупированных территориях Украины, включая Донбасс и Крым.

"Здесь мы имеем абсолютно законное право уничтожать все, что угрожает нашей территориальной целостности. И мировое сообщество, и все демократические страны, и 51 статья устава ООН, и международное право четко трактуют, что Украина юридически безукоризненно ведет себя в этой войне", - сказал Подоляк.

Ранее мы писали, что недавно член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский заявил, что Украина готова бить по целям на российской территории, в том числе в Москве.

Также "Страна" рассказывала, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина готова дать гарантии, что дальнобойные ракеты не будут атаковать территорию РФ.