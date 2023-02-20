Министерство иностранных дел Германии обратилось к гражданам страны с призывом не посещать Россию в ближайшие дни.

"Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются", - говорится в сообщении.

Отдельно перечислены города России, от посещений которых власти Германии особенно предостерегают немцев: Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.

Тех же граждан ФРГ, которые уже находятся в России, попросили быть бдительными 23 и 24 февраля и избегать скопления людей.

Ранее посольство США в России призвало американцев немедленно покинуть страну, утверждая, что российская сторона "может отказать гражданам Соединенных Штатов в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, мобилизовать, воспрепятствовать выезду из страны и/или призвать на военную службу".

Правда, в Госдепе разъяснили, что опубликованные посольством США в РФ рекомендации американцам покинуть Россию и воздержаться от дальнейших поездок действуют уже несколько месяцев. Их просто повторили с некоторыми дополнениями.