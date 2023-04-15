В Японии произошел взрыв рядом с местом, где должен был выступить премьер Фумио Кисида. Главу правительства после этого эвакуировали. Инцидент произошел в рыболовецком порту города Вакаяма.

Как передают местные СМИ, когда появился премьер, некий молодой человек кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет".

После этого мужчину задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым.



Премьер отменил выступление в порту и позже выступил на вокзале, через который покидал город.

Как писала "Страна", премьер Японии предрек Восточной Азии повторение украинского сценария из-за попыток силой изменить границы.

6 января президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьером Японии, они обсудили войну с РФ и возможный визит Кисиды в Украину.

Напомним, в Японии летом застрелили экс-премьера Синдзо Абэ. Покушавшийся на Синдзо Абэ признался в убийстве и назвал свой мотив.

Стрелял 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами, бывший моряк Сил самообороны Японии. Оружием было самодельное ружье с двумя стволами. По словам очевидцев, Ямагами дважды выстрелил политику в спину. "Страна" описывала подробности покушения на Синдзо Абэ.