В Харькове был слышен взрыв. Как оказалось позже, это был прилет в селе Циркуны Харьковского района.

Об этом сообщает губернатор Олег Синегубов.

Зафиксировано попадание снаряда в частный жилой дом.

Сперва Синегубов сообщил, что под завалами может находиться человек. Позже он написал об одном погибшем и двух раненных.

Позже появились фото последствий прилета.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о последствиях атаки: силы ПВО уничтожили 29 ракет и сбили два "Шахида".

Тем временем война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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