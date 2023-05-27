По последним данным Всемирной организации здравоохранения, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия совершила более 900 атак на медицинские учреждения, жертвами которых стали не менее 97 человек.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информацию ВОЗ.

По двнным ВОЗ, из 967 атак 868 затронули медицинские учреждения. Всего с 25 февраля 2022 года атаки на медучреждения Украины привели к, по меньшей мере, 97 смертям и 126 ранениям.

Следует отметить, что эти статистические данные не учитывают последний удар по медицинскому учреждению в Днепре 26 мая.

Официальный представитель ВОЗ, доктор Маргарет Харрис, осудила все акты насилия в сфере здравоохранения. Она отметила, что эти нападения не только уносят жизни и наносят увечья, но и препятствуют предоставлению неотложной медицинской помощи, а также подвергают опасности поставщиков медицинских услуг и разрушают систему здравоохранения.

Харрис подчеркнула, что нападения на медицинский персонал, пациентов, транспорт, снабжение и медицинские учреждения являются грубым нарушением международного гуманитарного права и прав человека, и должны быть немедленно прекращены.

"Мы призываем к немедленному прекращению всех действий, которые подвергают опасности жизнь медицинских работников и пациентов, а также препятствуют предоставлению основных медицинских услуг", - подчеркнула Харрис.

Как писала "Страна", ранее в ВОЗ сообщили, что система здравоохранения Украины не подверглась коллапсу во время войны.

Тем временем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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Олеся Медведева в своем блоге подводила итоги минувшего дня.