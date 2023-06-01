В четверг, 1 июня, в Белгородской области РФ сообщают, что в центре Шебекино горит пятиэтажка.

Видео публикуют местные телеграм-каналы.

Судя по видео, у здания пламенем охвачена крыша, видны множественные очаги возгорания.

Российские телеграмм-каналы пишут об обстреле города. Но в Украине эту информацию не подтверждают.

Ранее в Кремле заявили, что Путин знает о происходящем в Белгородской области.

Напомним, что сегодня в РФ сообщали о падении беспилотника в Калужской области.

А из Белгородской области поступала противоречивая информация о том, что там происходит с утра.

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.