Нижняя палата парламента Швейцарии вновь рассмотрит вопрос реэкспорта оружия в Украину.

Ранее она отказала в этом. Но сегодня верхняя палата (Сенат) одобрила соответствующую поправку в закон о военных материалах, ее принятие разрешило бы реэкспорт швейцарского оружия в Украину.

И поэтому нижняя палата должна рассмотреть ее снова.

"Совет кантонов хочет разрешить другим странам передавать военную технику, купленную в Швейцарии, при определенных условиях. Совет принял соответствующую парламентскую инициативу от Комиссии по политике безопасности. Законодательный проект, основывающийся на другой инициативе, уже находится на стадии разработки", - говорится в заявлении верхней палаты.

За поправку к закону - 22 голоса, против - 17 депутатов, воздержались - 4.

Напомним, закон о военных материалах запрещает передачу оружия и боеприпасов из Швейцарии в третьи страны. В середине мая две палаты парламента и Нацсовет проголосовали за внесение поправок в закон, чтобы разрешить поставки своего оружия Украине.

Ранее Швейцария запретила Германии поставлять боеприпасы своего производства в Украину и ответила отказом на просьбу Испании передать Украине зенитные установки швейцарского производства.

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