Украина вернула с оккупированной территории тела еще 51 погибшего военного.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает Минреинтеграции Украины.

"Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченный из пропавших без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ВСУ, гражданско-военном сотрудничестве и другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями", — говорится в сообщении.

Отметим, что возврат тел погибших украинских военных происходит соответственно с нормами Женевских конвенций.

Как мы сообщали, в мае этого года Украина вернула тела 79 погибших украинских военных.

Месяцем раньше, в апреле, Минреинтеграции публиковало информацию о возвращении тел 82 погибших украинских военнослужащих.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.