Президент Владимир Зеленский провел длительное совещание по безопасности и социальной ситуации на Волыни в Замке Любарта в Луцке.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Первое: граница, ситуация в приграничной Беларуси. Второе: усиление наших Сил обороны и безопасности и всего северного участка границы, в каждой области. Докладывали военные, правоохранители, местные власти. Третье: состояние укрытий. Четвертое: бюджетное обеспечение. Пятое: рабочие места", - написал Зеленский.

Ранее мы писали, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке. Они посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла.

Повод посещения Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой католического костела в Луцке - это приближение дня памяти Волынской резни 1943 года. В Польше он проходит 11 июля и называется "Национальный день памяти жертв геноцида граждан Польской Республики, совершенного украинскими националистами".

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

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