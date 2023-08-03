Полиция публикует фото школы в Днепропетровской области, которая ночью 3 августа попала под обстрел РФ.

Под удар также попали жилые дома.

Напомним, под ударом были два района Днепропетровской области - Никопольский и Синельниковский.

Напомним, что утром россияне дважды обстреляли главный храм Херсона, ранив четверо спасателей. Под удар также попал троллейбус, проезжавший рядом, ранены три человека.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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