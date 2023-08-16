В сети публикуют видео нескольких британских танков Challenger 2 в украинской армии.

Ранее Forbes писал, что эти танки находятся на вооружении 82 бригады ВСУ, которая сейчас штурмует российские позиции в Запорожской области.

Издание сообщало, что за последние несколько дней 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами "Мардер" и "Страйкер", а также танками "Челленджер-2", вступила в боевые действия в районе Работино на Ореховском направлении в Запорожской области. Это одно из самых боеспособных украинских подразделений.

Накануне сообщалось, что Великобритания списала и уничтожила десятки танков Challenger 2, которые могли вместо этого попасть в Украину.

По данным издания Times, техника не подлежала ремонту. Их уничтожение обошлось в четыре миллиона фунтов стерлингов.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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