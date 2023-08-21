Освобожденный из плена командир "Азова" Денис (Редис) Прокопенко снова на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба полка.

Прокопенко присутствовал на встрече с главой МВД Игорем Клименко, который прибыл на один из участков фронта.

Ранее сообщалось, что "Азов" как отдельную единицу недавно направили на Лиманское направление.

Напомним, в начале июля защитники "Азовстали" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, а также Сергей Волынский (Волына), Олег Хоменко и Денис Шлега вернулись в Украину из Турции вместе с Владимиром Зеленским, который ездил с визитом в Анкару.

Уже в середине июля Денис Прокопенко появился в своей бригаде.

А в конце июля в Нацгвардии заявили, что освобожденные из плена "азовцы" могут вернуться на фронт уже в ближайшее время, и никаких ограничений на их участие в боевых действиях нет.

В начале августа в "Азове" сообщили, что Прокопенко находится в строю.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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