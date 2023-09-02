Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в субботу, 2 сентября.

Главное из заявлений президента:

Поздравил жителей Одессы, Сум и Лисичанска с днем города. Отметил, что Лисичанск будет освобожден вместе со всей Луганской областью. Пообещал, что правоохранители доведут конца все расследования в отношении тех, "кто ставит себя выше закона и любых правил, кто грабит Украину".

Напомним, что сегодня суд взял бизнесмена Игоря Коломойского под стражу на два месяца с правом залога в более чем полмиллиарда гривен. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Также мы писали, что Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене во время действия военного положения.

При этом, по данным западных изданий, в НАБУ обеспокоены усилением полномочий СБУ, если коррупцию приравняют к госизмене.

Ранее мы разбирались, чем обернется приравнивание коррупции к госизмене.