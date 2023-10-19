Госдепартамент США выпустил предупреждение по всему миру из-за "роста мировой напряженности, возможности террористических атак, демонстраций или насильственных действий против граждан и интересов США".

"В связи с ростом напряженности в различных частях мира, возможностью террористических атак, демонстраций или насильственных действий против граждан и интересов США, Государственный департамент советует гражданам США за рубежом проявлять повышенную осторожность", – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня многие участники заседания Совета ООН по правам человека в Женеве бойкотировали выступление посла США Мишель Тейлор.

Также мы писали о том, что у Байдена боятся обсуждать действия израильской армии в секторе Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

На 19 октября Белый дом анонсировал его обращение к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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