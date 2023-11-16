Министр обороны Украины Рустем Умеров представил личному составу Сил специальных операций (ССО) ВСУ нового командующего, полковника Сергея Лупанчука.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в своем телеграм-канале.

Отмечается, что Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный передали Лупанчуку боевое знамя ССО ВСУ.

Напомним, назначению Лупанчука предшествовал скандал с бывшим командующим ССО Виктором Хоренко, который заявил, что его уволили без представления главкома ВСУ Валерия Залужного, а о своей отставке он узнал из прессы. У Хоренко также спросили, были ли у него конфликты с Офисом президента или с кем-то из представителей командования. Он отказался это комментировать, но дал понять, что определенные моменты имели место быть: "пусть обозначенные лица дадут на это ответ".

Позже министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что Хоренко уволили по его представлению.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Хоренко теперь будет выполнять задачи в составе ГУР.

Мы подробно разбирали скандал с отставкой генерала в отдельном материале.

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