В Севастопольском аквариуме-музее в оккупированном Крыму из-за сильного шторма погибли больше 800 морских животных.

Об этом сообщил директор музея.

Вода ударила по крыше, смыла вентиляционную систему и кондиционер.

Среди погибших - рыба-нож и гигантская пиранья черный паку.

В Гидрометцентре РФ заявили, что нынешний шторм в Крыму является самым мощным за историю наблюдений и единственное с чем можно его сравнить - с бурей времен Крымской войны 19 века.

14 ноября 1854 года шторм у берегов Крыма привел к потере союзниками (Англия, Турция, Франция и Сардиния) от 30 до 50 кораблей.

Напомним, что 26 ноября сообщали, что в Крыму бушуют шторм и ураган, Черное море вышло из берегов.

Непогода затронула шестнадцать регионов Украины, перекрыты 14 дорог, продолжается ликвидация последствий.

В Одессе сегодня из-за сложных погодных условий в школах дистанционное обучение.

Также мы писали о том, что утром в Киеве продолжается снегопад. Идет ликвидация последствий непогоды.

Война в Украине идет уже 642-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Паблики сообщают о боях за промзону в Авдеевке. Большая часть Авдеевки, включая коксохимзавод, под контролем ВСУ. Промзона находится на возвышенности и если информация о ее захвате россиянами подтвердится, это затруднит положение гарнизона ВСУ в Авдеевке.

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