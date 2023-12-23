За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 1 ракетный и 40 авиационных ударов, совершила 57 обстрелов из РЗСО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении отразили 8 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны отразили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбиты 4 атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Россияне совершили 17 безуспешных штурмовых действий, получили отпор и с потерями отступил.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, противовоздушной обороной уничтожены 3 истребителя-бомбардировщика Су-34.

Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления противника.

Война в Украине идет уже 668-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Паблики сообщают, что россияне имели частичный успех возле Новокалинового под Авдеевкой. Deep State пишет, что в районе Бахмута россияне продвинулись у Клещеевки и Богдановки. Вчера ВСУ сбили на Южном фронте сразу три российских бомбардировщика Су-34.

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