В Государственного департаменте США назвали отставку главкома ВСУ Валерия Залужного "суверенным решением Украины" и отказались комментировать ситуацию.

С таким заявлением выступил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Это суверенное решение государственного руководства Украины", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Также Пател посоветовал обращаться за комментариями к представителям украинской власти.

Напомним, как писала газета Politico, отправленный в отставку главком ВСУ Валерий Залужный отказывался следовать рекомендациям советников США по проведению летнего наступления на российскую армию, которое закончилось провалом.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что уволил Валерия Залужного из-за неудачного летнего контрнаступления ВСУ.

Между тем новым главкомом ВСУ стал уже бывший командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Мы подробно рассказывали, что известно о деятельности Сырского на фронте и приводили факты из биографии нового главкома ВСУ.