Украина обвинила Россию в расстреле семи военнопленных. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что преступление произошло под Бахмутом.

"На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не представляют угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли", - написал в своем телеграм-канале Лубинец и опубликовал ролик с кадрами расправы.

По его данным, погибших как минимум семь.

Напомним, что это не первое подобное обвинение в адрес российских военных. В последнее время о трех инцидентах сообщалось в Авдеевке, под Работино и под Бахмутом. Россия действия своих военнослужащих не комментировала.

Также на днях прошла информация о еще одном расстреле под Работино.

Ранее газета The New York Times писала, что при отступлении украинской армии из Авдеевки до тысячи украинских солдат могли попасть в плен к российским военным.

В то же время в ВСУ назвали фейком информацию NYT, хотя и подтвердили, что "некоторое количество военнослужащих" не вышли на связь после вывода войск, но это не сотни человек.