Свет в Сумах и области после удара РФ планируют полностью восстановить к вечеру
Свет в Сумах и области после российского удара по энергетике планируют полностью восстановить к вечеру.
Об этом сообщил глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко.
"Восстановительные работы после ночной атаки "Шахедов" идут очень интенсивно. В то же время – завершается дообследование разрушений. Предварительно – к вечеру уже все будем с электроэнергией", - написал он.
Учебные заведения переведут на дистанционное обучение - ориентировочно на 3 дня.
Напомним, ночью россияне нанесли авиаудар по энергообъектам в Сумской области. Силы ПВО сбили 12 из 13 "Шахедов".
БПЛА атаковал высоковольтный объект, свет пропал у 400 тысяч домохозяйств. На сейчас без света 22 тысяч абонентов, в том числе школы, детские сады и заведения здравоохранения.
В результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов.
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