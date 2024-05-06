Свет в Сумах и области после российского удара по энергетике планируют полностью восстановить к вечеру.

Об этом сообщил глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко.

"Восстановительные работы после ночной атаки "Шахедов" идут очень интенсивно. В то же время – завершается дообследование разрушений. Предварительно – к вечеру уже все будем с электроэнергией", - написал он.

Учебные заведения переведут на дистанционное обучение - ориентировочно на 3 дня.

Напомним, ночью россияне нанесли авиаудар по энергообъектам в Сумской области. Силы ПВО сбили 12 из 13 "Шахедов".

БПЛА атаковал высоковольтный объект, свет пропал у 400 тысяч домохозяйств. На сейчас без света 22 тысяч абонентов, в том числе школы, детские сады и заведения здравоохранения.

В результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов.

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