Сретение Господне отмечается православными 15 февраля. Этот праздник связан с одним из важнейших событий в жизни Иисуса Христа – его первым появлением в храме на 40-й день после рождения.

Библейское происхождение праздника Сретение Господне

Событие Сретения описано в Евангелии от Луки (Лк. 2:22-40).

Согласно Моисееву закону, каждая еврейская семья должна была приносить первенца в храм на 40-й день после его рождения. Родители младенца Иисуса – Дева Мария и праведный Иосиф – пришли в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Сына Богу и принести жертву – двух голубей или горлиц, как было положено для бедных семей.

В храме их встретил старец Симеон – праведный человек, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Взяв младенца Иисуса на руки, Симеон произнес пророческие слова, называемые "Песнью Симеона":

"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром,

ибо видели очи мои спасение Твое,

которое Ты уготовал перед лицом всех народов,

свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".

Также в храме находилась 84-летняя пророчица Анна, которая предсказала великое будущее младенца.

Это событие стало символом встречи Ветхого и Нового Завета, старого мира и новой эпохи, пришедшей с Иисусом Христом.

В православии Сретение Господне входит в число двунадесятых праздников и знаменует встречу человека с Богом, символизируя духовное обновление и надежду на спасение.

Ниже мы публикуем открытки с праздником Сретение Господне.