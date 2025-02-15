Сретение Господне отмечается православными 15 февраля. Этот праздник связан с одним из важнейших событий в жизни Иисуса Христа – его первым появлением в храме на 40-й день после рождения.
Библейское происхождение праздника Сретение Господне
Событие Сретения описано в Евангелии от Луки (Лк. 2:22-40).
Согласно Моисееву закону, каждая еврейская семья должна была приносить первенца в храм на 40-й день после его рождения. Родители младенца Иисуса – Дева Мария и праведный Иосиф – пришли в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Сына Богу и принести жертву – двух голубей или горлиц, как было положено для бедных семей.
В храме их встретил старец Симеон – праведный человек, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Взяв младенца Иисуса на руки, Симеон произнес пророческие слова, называемые "Песнью Симеона":
"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал перед лицом всех народов,
свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".
Также в храме находилась 84-летняя пророчица Анна, которая предсказала великое будущее младенца.
Это событие стало символом встречи Ветхого и Нового Завета, старого мира и новой эпохи, пришедшей с Иисусом Христом.
В православии Сретение Господне входит в число двунадесятых праздников и знаменует встречу человека с Богом, символизируя духовное обновление и надежду на спасение.
Ниже мы публикуем открытки с праздником Сретение Господне.