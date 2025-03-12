Журналисты назвали требование к Украине, на котором Трамп не настаивает, но его добивается Россия
Демилитаризация – одно из немногих требований России, на выполнении которого президент США Дональд Трамп не настаивает в отношении Украины.
Об этом заявил агентству Reuters высокопоставленный европейский чиновник.
Чиновник выразил надежду, что так и продолжится в дальнейшем.
Из тех требований, на которых Трамп настаивает, агентство называет только отказ от членства в НАТО.
Ранее Трамп говорил, что Украина должна отказаться от НАТО и возврата территорий.
Также советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что США не видят ситуации, при которой Украина вступит в НАТО, а американские войска будут участвовать в ее защите.
Напомним, сегодня Трамп сообщил, что надеется на согласие России на прекращение огня. Кроме того, Трамп надеется на полное прекращение огня в войне в Украине уже в ближайшие дни.
Заявление президента США прозвучало после согласия Украины принять предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней.
Также Трамп хочет поговорить с Путиным. В России уже заявили, что разговор российского лидера с президентом США состоится в пятницу, 14 марта, и это "будет больше, чем телефонный разговор".