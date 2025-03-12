Демилитаризация – одно из немногих требований России, на выполнении которого президент США Дональд Трамп не настаивает в отношении Украины.

Об этом заявил агентству Reuters высокопоставленный европейский чиновник.

Чиновник выразил надежду, что так и продолжится в дальнейшем.

Из тех требований, на которых Трамп настаивает, агентство называет только отказ от членства в НАТО.

Ранее Трамп говорил, что Украина должна отказаться от НАТО и возврата территорий.

Также советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявлял, что США не видят ситуации, при которой Украина вступит в НАТО, а американские войска будут участвовать в ее защите.

Напомним, сегодня Трамп сообщил, что надеется на согласие России на прекращение огня. Кроме того, Трамп надеется на полное прекращение огня в войне в Украине уже в ближайшие дни.

Заявление президента США прозвучало после согласия Украины принять предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней.

Также Трамп хочет поговорить с Путиным. В России уже заявили, что разговор российского лидера с президентом США состоится в пятницу, 14 марта, и это "будет больше, чем телефонный разговор".