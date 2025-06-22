Армия Йемена объявила о готовности вступления страны в военный конфликт. Об этом заявил представитель йеменских вооруженных сил Яхья Сари на своей странице в Х.

Страна призвала держаться на расстоянии от ее территориальных вод.

"Йемен официально вступит в войну. Держите свои корабли подальше от наших территориальных вод", - говорится в сообщении.

При этом кому именно направлена угроза - не уточняется. Однако в посте публикуется карикатура на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа, который отдал приказ на удар по Ирану.

Ранее 13 июня военизированная группировка шиитов-зейдитов, действующая на территории Йемена, заявила о нанесении удара по Израилю.

За месяц до этого Трамп заявил, что Вооружённые силы Соединённых Штатов прекращают боевые действия против йеменских хуситов, так как "они сдались".

Напомним, США атаковали три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп утверждает, что они "полностью и безвозвратно разрушены" после ударов США.

В ответ на атаку лава МИД Ирана заявил, что американская атака является грубым нарушением устава ООН и международного права, будет иметь "вечные последствия" и Иран "оставляет за собой" все возможности ответа в формате самообороны.

Отметим, что в Тегеране отрицают заявления США об уничтожении ядерных объектов. Чиновники заявили о "незначительных повреждениях".