Ценники на еду в Украине бьют рекорды. За последний год продукты питания подорожали более чем на 20%, а некоторые — еще больше.

В итоге, многие продукты в отечественных магазинах стоят дороже, чем в Европе. И это несмотря на рост курса евро и недешевую доставку.

Скажем, литр молока в магазинах польской сети Bedronka можно купить за 28,6 гривен, что вдвое дешевле, чем в украинских супермаркетах, а бананы стоят чуть больше 44 гривен, тогда как у нас ценник на них доходит до 70 гривен. При этом некоторые продукты дешевле в Украине. Например, яйца. Но общая картина получается не в пользу ценников в украинских магазинах.

Украинские производители сетуют на сложности военного времени и рост себестоимости продукции, а также на огромные наценки, которые ставят розничные торговые сети.

Разбирались, почему еда в Украине уже дороже, чем в Европе, и что будет с ценами дальше.

В Италии говяжья вырезка - 263 гривны, в Украине - почти тысяча

В Украине за последний год рекордно подорожала еда.

По данным Госстата, в июле потребительская инфляция в годовом измерении составила 14,1%. При этом продукты питания, по сравнению с июлем 2024 года, выросли в цене на 22,5%. То есть дорогая еда по факту вносит основной "вклад" в инфляцию.

Причем июльские показатели - еще достаточно "приличные", поскольку в прошлом месяце на рынок хлынули овощи нового урожая и за счет этого по овощной группе - минус 23,9% по ценам, по сравнению с июнем.

К примеру, по итогам июня продукты питания подорожали, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 23,2%.

Отдельные продукты по росту цен за год вообще побили все рекорды. К примеру, ценники на сливочное масло выросли на 27,8%, подсолнечное масло — на 30,4%, фрукты — на 52,1%, мясо и мясопродукты — на 24,2% и т.д.

В итоге, среднестатистическая семья с двумя детьми, чтобы полноценно питаться, вынуждена тратить на продукты до 5 тысяч гривен в неделю, то есть порядка 100 евро.

Киевлянка Татьяна, которая с начала войны выезжала с детьми в Италию, говорит, что такой бюджет намного больше, чем она тратила на еду "в беженстве". "В Италии нам хватало на неделю 60-70 евро, причем брали более качественные продукты и ни в чем себе не отказывали", — говорит она.

Жительница Полтавской области Елена, которая сейчас живет в Польше, рассказывает, что закупает многие продукты в польских супермаркетах и передает их оставшемуся в Украине брату. "Даже с учетом доставки получается дешевле, чем если бы он покупал все это дома. Отправляю консервацию, копчености, крупы, чай, кофе, сладости. Цены в украинских магазинах, о которых рассказывает брат и знакомые, это просто шок. В Польше все намного дешевле", — отметила она.

Во многих европейских странах продукты питания действительно дешевле, чем в Украине.

К примеру, в сети испанских супермаркетов Mercadona упаковка макарон стоит в пересчете на гривну в среднем 37 гривен, а в украинском АТБ (который считается одним из самых дешевых на рынке) за такие же придется заплатить 54 гривны. Литр молока в Mercadona продают по 45 гривен, в АТБ за 56 гривен можно купить пакет 850 миллилитров.

Подсолнечное масло практически одинаковое по цене — в испанском супермаркете порядка 83 гривен за литр, у нас — 81-85 гривен.

В польских супермаркетах сети Bedronka литр молока стоит от 2,5 злотого, это всего 28,6 гривны, что фактически вдвое дешевле, чем в украинских магазинах. Пятисотграммовую буханку хлеба можно купить за 2,64 злотого (около 30 гривен). В украинских магазинах Metro такую же продают за 42,93 гривны, а в "Мегамаркете" — за 42,9 гривны. Хлеб в нарезке и вовсе стоит 48,77 гривны.

Бананы в Bedronka стоят 3,92 злотого за килограмм, или 44,62 гривны. В украинском Metro — 57,9 гривны, а в "Мегамаркете" — 69, 9 гривны.

Свиную лопатку в Bedronka сейчас продают по акции - по 12,99 злотых за килограмм (цена без скидки - 19,99 злотого). Это около 147,5 гривны. В сельпо ценник на свиную лопатку - 234,4 гривны за кило, а в "Форе" - 249 гривен.

В итальянском Lidl килограмм говяжьей вырезки стоит 5,49 евро (263,12 гривны). В "Сельпо" за говяжью вырезку просят 999 гривен за килограмм, а в "Новусе" — 700 гривен, то есть у нас такое мясо стоит в несколько раз дороже, чем в Италии.

Полуторакилограммовый пакет персиков в итальянском Lidl - 2,49 евро ( (119,3 гривны). В "Сельпо" за 119,6 гривны можно купить килограмм персиков, то есть ценник выше в 1,5 раза.

В украинском Auchan похожие персики стоят 139,9 гривны за кило.

Упаковка из трех баночек тунца Rio Mare в итальянском Lidl сейчас продается по акции за 3,29 евро (около 157,7 гривны). В украинском "Новусе" за такой же просят 469 гривен.

Понятно, что в европейских магазинах есть и продукты, ценники на которые выше, чем в Украине. Это, в первую очередь, овощи и яйца. К примеру, в немецком Lidl килограмм томатов стоит 1,8 евро, то есть порядка 86 гривен. В украинских магазинах помидоры сейчас можно найти по цене от 40-50 гривен. К примеру, по 42 гривны их продает специализированный интернет-магазин freshmart, а в Fozzy ценник стартует от 55 гривен.

Десяток яиц в польской Bedronka стоит 9,7 злотого (110,3 гривны), тогда как, к примеру, в украинских магазинах Auchan - 67,9 гривны, а в "Мегамаркете" - 78,2 гривны.

Но все же многие продукты в Европе заметно дешевле, чем в Украине. И это при том что доходы населения там явно выше, чем в нашей стране.

Секрет рекордных ценников

Почему в Украине такая дорогая еда и при этом ценники на нее и дальше продолжают стремительно расти?

"Цены на продукты у нас должны быть намного ниже, у нас для этого есть все возможности — много своего зерна, огромные массивы земли, пока еще сравнительно невысокие затраты на оплату труда. К примеру, та же курятина у нас может быть вдвое дешевле, чем сейчас", — говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Причин несколько.

Во-первых, Украина является крупным экспортером многих видов сельхозпродукции. Причем экспортеры имеют возможность возместить НДС, то есть поставки на внешние рынки им объективно выгоднее. Поэтому сырье, которое идет на экспорт, в Украине продается по мировым ценам, а то и дороже.

Показательна ситуация со сливочным маслом - высокие цены на него в Европе резко ускорили экспорт, отечественные переработчики увеличили производство, скупая молочное сырье. Из-за этого в Украине выросли закупочные цены и на сливочное масло и на сырое молоко (что потянуло за собой подорожание и других видов молочки).

К слову, экспорт влияет не только на рост цен на еду в Украине, но и на их снижение. Скажем, с июня по июль на внутреннем рынке на 2,8% подешевел сахар, а с начала года на 15,5% упали цены на яйца. Основная причина - отмена с июня этого года товарного безвиза с ЕС и возврат квот на экспорт отечественной сельхозпродукции. В итоге часть объемов, которые планировали вывезти в Европу, осели на внутреннем рынке, что заставило продавцов немного снизить ценники.

Во-вторых, сравнительно высокая себестоимость производства в Украине. Отечественный бизнес в отдельные месяцы этого года платил за электроэнергию и газ дороже, чем европейские предприниматели. Плюс многие еще не отбили средства, потраченные на волне блэкаутов на генераторы и солнечные панели.

При этом украинскому бизнесу сложно получить кредиты под вменяемые проценты, не говоря уже о грантовой помощи. Есть и другие расходы, которые официально не вносят в себестоимость, но тем не менее учитывают в итоговом ценнике. Речь идет о так называемой коррупционной составляющей - от платежей на таможне до "благодарностей" налоговикам и контролерам.

В-третьих, слабая господдержка аграриев и переработчиков и сложности с ее получением. Тогда как во многих странах ЕС и фермеры, и производители могут рассчитывать на государственные субсидии и льготы.

Как отмечает Барсук, "можно долго говорить о войне и непрофессиональном правительстве". Но, по его словам, никто не отменял и такой фактор, как "патологическая жадность", то есть и производители, и розница пытаются заработать на еде по максимуму. По словам экономиста Алексея Куща, зарабатывать на еде в нашей стране относительно несложно, поскольку спрос на нее (в отличие от тех же товаров промышленной группы) будет всегда. Причем в Украине сохраняется закономерность — чем дешевле (и массовее) продукты, тем больше на них накручивают ценники.

Это одна из причин, почему продуктовую инфляцию по-разному ощущают представители разных социальных групп. Те же свинина и говядина, по словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине дорожают сравнительно медленно, поскольку уровень их потребления невысокий — многие семьи фактически не могут себе позволить есть мясо каждый день. В то же время такие продукты, как хлеб, овощи борщового набора, крупы, молочка растут в цене опережающими темпами, поскольку составляют основу рациона большинства украинских семей.

В-четвертых, слабый государственный контроль за ценами. К примеру, в Польше, чтобы снизить ценники на еду, уменьшили НДС для этой товарной группы до 7%. Во многих странах законодательно регулируют торговые наценки на базовые продукты.

Одно время контроль за ценами в магазинах действовал и в Украине. Существовал список продуктов питания, на которые рознице разрешалось накручивать всего до 5%, а планируемое повышение цен нужно было декларировать в Минэкономике с предоставлением соответствующих расчетов.

Последний раз правительство бралось за регулирование цен на волне ковидного карантина. Но с начала войны регуляция перестала работать.

Поэтому сейчас розница может выставлять те цены, которые посчитает нужным, и активно этим пользуется.

К примеру, как рассказал нам источник из ритейла, на многих продуктах питания магазины накручивают до 30-40% от входящего ценника. Это касается в том числе такого "стратегического" товара, как хлеб, хотя до войны на нем разрешалось наценивать всего 2%.

О размере накруток в рознице можно судить, скажем, сравнив оптовые тарифы и ценники в магазинах. По данным EasrFruit, по состоянию на 15 августа килограмм картофеля на опте стоил 12-16 гривен, капусты - 6-15 гривен, свеклы - 9-12 гривен, моркови - 11-13 гривен, лука - 10-15 гривен, помидоров - от 22 гривен и т.д.

В рознице средняя стоимость картофеля составляет 25-30 гривен (то есть фактически вдвое выше, чем на опте), ценник на белокочанную капусту доходит до 50 гривен, свеклу - до 22 гривен, морковь - до 30 гривен, лук - 20 гривен, помидоры - 40-80 гривен и выше (в зависимости от сорта).

"Импортный сыр можно купить дешевле украинского"

Как это ни парадоксально звучит, но импортные продукты питания, даже с учетом доставки и дорогого евро, в последнее время сдерживают рост цен на отечественную еду.

Как отметил глава Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили, в июле многие отечественные сыры подешевели. К примеру, сыр "Голландский" отечественного производства упал в цене на 2%, до 579,25 гривны за килограмм, а сыр "Украинский" — на 0,7%, до 573,9 гривны.

По его мнению, снижение цен на продукцию украинских сыроваров может быть связано с увеличением предложения и потребления на внутреннем рынке импортных сыров. Доля импорта растет, что сдерживает продажи украинской продукции и вынуждает производителей умерить аппетиты.

Некоторые импортные сыры даже дешевле украинских, при том что они боле качественные. К примеру, импортный "Маасдам" стоил в июле 511,5 гривны за кило, а украинского производства - 721,7 гривны. Импортная "Гауда" дороже нашей, но не существенно (686,2 гривны против 617,9 гривны).

Александр Барсук говорит, что им сложно повышать ценники на макароны (хотя дорожает сырье), так как слишком высокая конкуренция с недорогим импортом.

Отметим, что в последнее время в Украине резко возросла популярность магазинов, в которых продается исключительно импортная еда (к примеру, итальянская или польская). Причем ценники на нее - фактически как на отечественные аналоги, а то и дешевле.

Но у "акционных" цен на импортную еду есть свое объяснение. Как рассказал нам владелец магазина итальянских продуктов, он закупает их в продуктовых стоках в Италии и завозит "бусиками", то есть без уплаты налогов. "В таких стоковых магазинах в Италии большой выбор продуктов, по которым заканчивается срок годности, к примеру остается на реализацию 2-4 месяца. При этом цены могут быть вдвое ниже, чем на такие же продукты с большим запасов по срокам годности. Поэтому даже с наценкой 30% торговать ими очень выгодно", - говорит бизнесмен.

Что будет с ценами дальше

Даже нынешние рекордные цены на продукты в Украине далеко не последние. Эксперты говорят, что еда и дальше будет дорожать.

К примеру, во Всеукраинской ассоциации пекарей отмечают, что, для того чтобы покрыть рост себестоимости, цены на хлеб должны ежемесячно повышаться до 5%.

О росте цен заявляют и овощеводы. Так, из-за неблагоприятных погодных условий в этом году (весенние заморозки и летняя засуха) производители картофеля рискуют недополучить до 30% урожая. В итоге картофель может подорожать минимум на 10%.

Ожидается также рост цен на подсолнечное масло, что связано со снижением урожая подсолнечника с 14,1 до 13,3 млн тонн.

Глава Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль не исключает дальнейшее подорожание и молочной продукции, что связано с дефицитом сырья из-за сокращения поголовья и падением надоев. Рост цен может составить минимум 5-7% до конца года.

Впрочем, многое будет зависеть от экспортных перспектив. Как отметил Георгий Кухалейшвили, неопределенность вокруг квот на украинский экспорт в ЕС может привести к тому, что поставки нашей молочки в Европу сократятся. На экспортные партии шло до 20% молочного сырья, поэтому уменьшение отгрузок в Европу может сдержать рост цен на молочную продукцию на внутреннем рынке и даже привести к их снижению.