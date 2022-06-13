В отношениях между США и Украиной внезапно возник скандал.

Как писала "Страна", американский президент Джо Байден публично упрекнул украинского коллегу Владимира Зеленского, что тот игнорировал предупреждения Запада о готовящемся широкомасштабном вторжении России в Украину.

В Офисе президента это опровергли, причем в довольно жесткой форме - возможно, потому, что заявлением Байдена воспользовалась оппозиция - прежде всего, сторонники экс-президента Петра Порошенко - для новой попытки дискредитации Зе-команды.

Напряжение попыталась сгладить новый посол США Бриджит Бринк. Но вопросы о ситуации она не сняла: почему в Вашингтоне решились на обвинения, ведь ясно было, какую реакцию они вызовут в Украине - и у власти, и у ее оппонентов. А также какие последствия будет иметь эта ситуация для Зеленского и его отношений с США.

Ситуацию анализирует "Страна".

Камень в огород

Находясь на партийной акции по сбору средств в Лос-Анджелесе 11 июня, Байден снова прокомментировал войну в Украине. Прозвучали новые обвинения в адрес российского президента Владимира Путина. По словам Байдена, тот хочет "уничтожить культуру - не только нацию, но и культуру" Украины, при этом якобы считая Киев "резиденцией матушки-России".

Впрочем, куда большее внимание - во всяком случае в Киеве - привлекло его другое заявление.

Байден сказал, что Зеленский накануне войны "не хотел слушать" предупреждения американцев о готовности войск РФ к вторжению.

"Я знаю, что многие люди думали: я, возможно, преувеличиваю, но я знал, что… он [Путин] собирался перейти границу. В этом не было сомнений. И Зеленский не хотел слушать этого, как и многие другие люди…" - заявил Байден, не уточнив, что кого он имел в виду.

В принципе американский лидер не сказал ничего нового.

Аналогичные претензии к украинскому руководству звучат с момента запуска на Западе предупредительной кампании о намерениях России начать войну (то есть, с осени 2021 года), которая, впрочем, не заставила Путина отказаться от вторжения.

Зеленский, Данилов и прочие руководители Украины, как известно, вплоть до самого вторжения отрицали вероятность войны и даже обвиняли Запад в искусственном нагнетании паники с целью добиться от Украины неких уступок России (например, в плане выполнения Минских соглашений).

Всем запомнилась январское выступление Зеленского "про шашлыки".

В нем он назвал "вторжение России" слухами и прозрачно намекнул, что слухи эти раздувают западные партнеры.

Зеленский заявил, что "вторжение" - не новость, поскольку оно началось еще в 2014 году.

"Эти риски существуют не один день, и они не стали больше. Большим стал ажиотаж вокруг них", - сказал Зе.

По словам Зеленского, "сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы". Он заявил, что атака идет на инвесторов и бизнес.

"Ослабить Украину, чтобы вынудить к уступкам и создать такой фон, чтобы наше "нет" звучало слабее", - заявил Зеленский, намекая6 вероятно, на то, что публикациями про грядущую войну американцы хотят заставить Киев пойти на выполнение политической части Минска-2.

В том же выступлении Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике, не "бежать за солью и спичками" и продолжать жить спокойной жизнью, строя планы на будущее.

"Что делать вам? Только одно. Сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине. Не накручивайте сами себя. На все реагируйте мудро, а не эмоционально. Головой, а не сердцем. Не кричать "Все пропало", а знать, что все под контролем и все идет по плану. Не думать тревожно и постоянно "Что будет завтра? Что будет в будущем?". А знать.

Рассказываю: 22 января мы с вами отпразднуем День Соборности Украины. Мы откроем Запорожский мост, за год построим самую большую трассу в Украине от Ужгорода до Луганска. Будем строить дороги, мосты, школы, стадионы, вагоны, самолеты, танки. Вакцинируем большую часть населения. В апреле отметим Пасху, в мае - солнце, шашлыки, выходные, День победы. А дальше лето, мы будем сдавать ВНО. Поступать в университеты, планировать отпуск, копать огороды, жениться, гулять на свадьбе. А дальше осень, где, надеюсь, мы будем болеть за нашу сборную на Чемпионате мира по футболу в Катаре. А дальше зима - и будем готовиться к новогодним праздникам.

Как всегда, как и в этом году, 31 декабря всей семьей соберемся за столом и я уверен, что в новогоднем обращении я скажу: "Дорогие украинцы, я же говорил - вы молодцы. Мы не паниковали, не поддавались на провокации. Мы были спокойными, сильными и встречаем следующий новый год без паники. Без страха. Надеюсь, без вирусов. И искренне верю, без войны", - заявил за месяц до начала войны Зеленский.

После начала войны президент и его команда поясняли такие заявления не тем, что они не верили в войну, а тем, что они, хоть и знали о ее приближении, тем не менее не хотели раздувать панику.

Так, на вопрос журналистки нидерландского телеканала о том, что США предлагали готовиться к войне, бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны за год до вторжения Зеленский ответил так:

"Я с этим был не согласен, потому что не стоило создавать ненужную панику. Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Только когда началось вторжение, мы предприняли эти шаги. Сейчас нам не хватает как минимум 5 млрд (долларов - Ред.). Этот дефицит возник в марте. Если бы мы начали это (подготовку - Ред.) за год, у нас уже не было бы экономики. Что касается нашей армии, то она была готова".

"Зеленский должен признать ответственность"

На фоне таких заявлений Зеленского, критика в его адрес внутри страны о провале подготовки к войне шла уже давно. Главным образом - из среды, близкой к Петру Порошенко (подробнее об этом читайте здесь).

Однако, после заявления Байдена этой критике был придан новый импульс.

Народный депутат от партии Порошенко “Евросолидарность” Ирина Геращенко, который входит в комитет Рады по иностранным делам, расценила слова Байдена как напоминание о “легкомыслии” команды Зеленского. “Мы все были свидетелями этого легкомыслия. Потому что тоже слышали в январе-феврале от власти обвинения в адрес наших партнеров и западных СМИ, что они нагнетают ситуацию. А немало украинцев стали жертвами этого легкомыслия, потому что не приняли вовремя решение об эвакуации… И это привело к страшным трагедиям”, - написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

У нее две версии, почему президент США вернулся к этой теме.

“1. Или Запад начинают напрягать постоянные обвинения украинской власти, что все не так и всего мало, при это в откровенно брутальной манере… Я согласна, что нам надо больше оружия. И мы про это говорим каждый день с нашими западными партнерами и журналистами. Но стоит ли говорить о помощи с партнерами в некорректной форме, а иногда и брутальной форме? Похоже, прилетела ответка.

2. Западные партнеры таким образом посылают нам какие-то плохие сигналы относительно ситуации внутри или на фронте? Это было бы самое плохое развитие событий. И власти необходимо в этот раз услышать эти сигналы. Мы сейчас просто не выстоим без западной помощи, нам нужен ленд-лиз, больше оружия и просто поддержка нашей экономики, иначе Путин достигнет своей цели”, - пишет Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Детально изложил претензии к Зеленскому часто критикующий его главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Почему Зеленский не готовил страну к войне, несмотря на десятки оговорок наших союзников из НАТО? Почему не были ни эвакуированы ни хотя бы предупреждены миллионы граждан, что они находятся на направлениях главных ударов российских войск, а вместо того Зеленский дезинформировал людей, что в мае нас ждут шашлыки? Чем именно было обусловлено такое поведение руководства страны? И нет ли связи между переходом на сторону РФ ряда депутатов "Слуги народа" в Херсонской области и отсутствием подрыва всех 4 мостов и 6 дамб через Чонгар в Херсонской области, к чему армия готовилась много лет? Сколько десяткам тысяч украинцев стоило это жизни и будет стоить еще?", - написал Бутусов на своей странице в ФБ.

А позже он добавил: "президент Зеленский должен признать ответственность за свою бездеятельность и провалы в подготовке к вторжению РФ, чтобы построить систему обороны, которая будет эффективно взаимодействовать с партнерами, а не просто выдвигать им претензии".

Ответ Подоляка

Банковая ответила на заявления Байдена и претензии оппозиции в довольно резкой форме.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал по этому поводу сразу два заявления.

В одном его комментарии для СМИ, который привело агентство "Интерфакс-Украина", говорится, что президент был в курсе планов Москвы, причем не только благодаря помощи Запада.

"У Владимира Зеленского на столе постоянно находилась соответствующая аналитика, базировавшаяся на качественных разведданных. Президент также внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров. Вопрос всегда был только в том, каким будет объем вторжения? Вне всякого сомнения, объем вторжения, который мы увидели 24 февраля, шокировал многие страны, в том числе наших партнеров", - заявил Подоляк.

"Украина понимала намерения россиян, ожидала тот или иной агрессивный сценарий, готовилась к нему. О чем свидетельствует, среди прочего, рассредоточение складов боеприпасов и оружия в целом, молниеносная реакция на многоуровневое вторжения и перестройка оборонительных возможностей, эффективное введение в первую неделю дистанционных ударов, резко сломавших первичные российские планы…" - утверждает советник главы ОП.

"Ну и наконец, ключевое, мне кажется, что нелепо в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно сражается в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента, если ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты РФ, прекрасно их зная…", – добавил Подоляк.

Его другой комментарий в виде сообщения в Твиттере звучит еще резче. По сути, он обвинил Запал в том, что зная о вторжении он не оказал действенной помощи Украине.

"Что сделали другие страны, зная о планах Москвы совершить геноцид, чтобы ее остановить – вопрос. Если бы мы начали получать тяжелое оружие в январе, ситуация могла быть другой", - написал советник.

Нельзя не заметить, что Подоляк в последнее время выступает в роли "ястреба" на Банковой, перенимая стиль секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

"Говорит Подоляк, конечно, не отсебятину, а то, что согласовано "наверху" и что само руководство страны не может сказать, соблюдая политес. Его тон демонстрирует отношение власти не только к заявлению Байдена, а к позиции, занятой Западом в целом в последнее время: сильные заявления на "эпохальных" совещаниях сопровождаются слабыми действиями. Поставки оружия уменьшаются, вооруженные силы Украины столкнулись со снарядным голодом. Но это Зеленскому, как верховному главнокомандующему, а не западным политикам нужно отвечать на вопросы общества о ходе и перспективах войны", - комментирует позицию ОП политолог Андрей Золотарев "Стране".

Зачем Байден поднял тему

Вряд ли в Вашингтоне не понимали, что своими обвинениями в адрес Зеленского только подливают масло в огонь и без того непростой ситуации в Украине.

В итоге посол в Украине Бриджит Бринк распространила примирительное заявление о том, что возникшая ситуация "не заслуживает того, чтобы быть новостью".

"Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена Россией", - сказала "Интерфаксу-Украина" дипломат, напомнив заодно о значительных суммах из бюджета США на поддержку Киева.

Но вопросы о мотивах заявления Байдена остаются.

"США подобными заявлениями оправдывают свою политику в отношении Украины. На Донбассе продолжается наступление российских войск. Как этому помешать? Вариант первый: пойти навстречу Украине и дать столько оружия, сколько она просит, чтобы переломить ситуацию или хотя бы уравнять наши силы с Москвой. Но это переход на новый виток военно-эскалационной спирали со всеми вытекающими последствиями. Вариант второй: отделываться малыми партиями и показательно искать крайних в военных неудачах Украины, и это будет не США и не Запад в целом", - комментирует политолог Вадим Карасев "Стране".

А Киев же отреагировал с "нотами сомнения и разочарования" в действиях Вашингтона и союзников, потому что уровень внешней поддержки влияет, помимо чисто военного аспекта, на политические позиции Зе-команды внутри страны. "Чем меньше помощь Запада, тем труднее положение Зеленского в Украине. Американские заявления взбодрили внутренних оппонентов", - полагает Карасев.

"Онлайн-выступления Зеленского по миру становятся рутиной, внимание к его призывам притупляется. До этого президент умело конвертировал свое медийное и дипломатическое наступление в военную и финансовую помощь. Однако заявления вроде байденовского показывают, что поддержка нашей власти не будет безусловной. И с этим нужно что-то делать", - полагает эксперт.

"Банковая столкнулась в очередной раз с Realpolitik. Если украинское руководство ставит во главу угла победу над Путиным или возвращение к состоянию вещей на 23 февраля 2022 года, то для Байдена важнее консолидация европейских союзников вокруг Вашингтона и сдерживание России, в том числе выматывая ее в Украине. Потери украинцев не имеют для него первостепенного значения. Важно, чтобы Путин не объявил мобилизацию и, тем более, не прибег к ядерному чемоданчику. Пусть застрянет в Украине надолго, растрачивая силы. Посмотрим, сумеет ли Зеленский переиграть ситуацию в нашу пользу", - комментирует политолог Андрей Золотарев изданию.

Последствия для Зеленского

Впрочем, сами по себе обвинения против Зеленского в том, что он не готовил страну к войне, несмотря на предупреждения западных партнеров, никуда не денутся.

Насколько это опасно для Зеленского?

Политолог Алексей Якубин полагает, что прямо сейчас, пока война находится в активной фазе, тему “игнорирования сигналов” не начнут критически серьезно раскручивать ни на Западе, ни внутри Украины, однако будут постоянно "подогревать".

“Тему будут держать “теплой”, но “не подавать на стол”. Это только одна из возможных линий поведения той же “Евросолидарности”. Все будет зависеть, на каких условиях закончится горячая военная фаза. Если их посчитают невыгодными для Украины, в этом обвинят власть, которая, в том числе, якобы не слушала предостережения союзников. У Зеленского это понимают и стараются переключить общественное внимание с этой темы на призывы дать больше оружия - мол, все остальное для победы у Украины есть”, - комментирует политолог “Стране”.