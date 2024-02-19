Один из главных слухов, который курсирует в последнюю неделю в политических кругах Украины, - якобы подготовка к назначению главы Офиса президента Андрея Ермака премьер-министром Украины.

Согласно этой версии, на Банковой все ж таки обеспокоены вопросом легитимности президента Украины после 20 мая 2024 года (когда истекает 5-летний срок его полномочий, при том что выборы проводить не будут из-за режима военного положения). При этом никаких вопросов не возникнет относительно легитимности правительства, назначаемого парламентом (продление полномочий которого во время войны прописано в Конституции).

Поэтому, как гласит фабула слуха, у Зеленского и созрел план поставить на пост премьера максимально надежного человека и ключевого члена своей команды (то есть Ермака), чтобы исключить возможность использования позиции главы правительства для подрыва власти президента через тему о "нелегитимности".

Отметим, что никаких подтверждений этим слухам нет. Источники "Страны" в окружении Ермака и в "Слуге народа" такую версию назвали "полной чушью", также как и предположение об обеспокоенности Зеленского вопросом своей легитимности после 20 мая.

Но обсуждается слух о Ермаке очень активно.

При этом нужно отметить три момента.

Во-первых, слухи о том, что Ермак не против занять пост премьер-министра, ходят уже давно - еще с довоенных времен. Ермак по степени влияния практически на все вопросы госуправления считается вторым после президента человеком в стране. Но его нынешний официальный статус (глава Офиса президента, формально - завканцелярией главы государства) явно не соответствует этим реальным масштабам влияния. Другое дело - премьер-министр Украины. Однако до сих пор никак попыток на практике осуществить план "Ермак - премьер-министр" не предпринималось.

Во-вторых, прописанные в Конституции широкие полномочия премьер-министра автоматически делают его потенциальным соперником президента в борьбе за власть в стране. Именно поэтому так долго и держится на своем месте нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль, который демонстрирует абсолютное отсутствие каких-либо политических амбиций и желания вести самостоятельную игру, а потому для Банковой не опасен. Но если противники Зеленского смогут масштабно раскачать тему "нелегитимности" президента после 20 мая с тезисом, что "единственный легитимный руководитель теперь это премьер", то, как поведет себя Шмыгаль, не очень понятно. Конечно, Банковая его может контролировать через парламентское большинство, но оно не очень устойчивое, а преданность Зеленскому многих "слуг народа" вызывает большие сомнения. Ермак же на посту премьер-министра может стать гарантом сохранения устойчивости нынешней системы власти при любых, даже самых жестких, раскладах.

В-третьих, незадолго до увольнения Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ сам Зеленский дал понять, что грядут некие большие перестановки в руководстве страны. Он заявил, что Украину ожидает "перезагрузка руководства", причем "не только военного", но и политического. Командование ВСУ вскоре глава государства действительно полностью сменил. И теперь, если исходить из слов Зеленского, должны начаться некие перестановки и по другим направлениям.

Какими они могут быть в реальности и могут ли поменять правительство, разбиралась "Страна".

Ермак вместо Шмыгаля?

В начале февраля итальянская телекомпания RAI взяла интервью у президента Зеленского. Когда его спросили, может ли состояться увольнение Залужного, глава государства дал понять, что думает о замене не только главкома, но и нескольких других руководителей.

"Залужный? Нам нужна перезагрузка, смена руководства, не только военного. Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Определенно необходима перезагрузка, новое начало", - заявил Зеленский в интервью, обнародованном 4 февраля.

Через четыре дня он издаст указы об увольнении Залужного и назначении на должность главнокомандующего бывшего командующего сухопутными силами Александра Сырского. Как писала "Страна", в следующие несколько дней президент полностью заменил руководство ВСУ, убрав оттуда людей Залужного.

Подробнее об этой чистке и перспективах бывшего главкома вы можете прочитать здесь.

За громкими перестановками в армии, однако, пока не последовали аналогичные в гражданской сфере. Но слухи об их приближении начали распространяться очень активно и касаются, в первую очередь, вопроса о премьер-министре.

В принципе, Шмыгаля молва уже много раз "отправляла в отставку", но он по-прежнему в своем кресле и уже "пересидел" всех предыдущих премьеров независимой Украины.

Также довольно постоянный в этих слухах и набор потенциальных сменщиков премьера, в числе которых бывший министр финансов и посол Украины в США Оксана Маркарова, первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко и вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Но сейчас слухи называют нового кандидата на пост премьер-министра - Андрея Ермака.

Якобы Зеленскому понадобится стопроцентно верный человек в премьерском кресле на случай, если после окончания его пятилетнего президентского срока 20 мая возникнут проблемы с его легитимностью.

"Тему качает Порошенко"

Источник "Страны" в окружении Ермака назвал эти слухи "полной чушью".

"Распространяют слух о намерениях Ермака занять пост премьера те же люди, которые качают тему якобы потери легитимности Зеленского. Это люди из обоймы Порошенко", - сказать источник.

Один из представителей команды президента в комментарии "Стране" отрицает то, что у Зеленского вообще беспокоятся о проблеме легитимности после 20 мая.

"Для всех очевидно, что президент будет легитимным и после 20 мая, так как Конституция четко гласит, что президент исполняет свои обязанности до вступления в должность нового президента. Тезис о якобы нелегитимности раскручивает Порошенко. Но чужими руками. Если у него спросить прямо - считает ли он, что президент потеряет легитимность после 20 мая, он, конечно же, ответит отрицательно. Но через своих людей пытается забросить тему в народ, чтобы раскачать ситуацию в стране. И еще один момент - дату президентских выборов должен был объявить парламент, а ЦИК должен был объявить о начале кампании. Но никто из оппозиции не оспорил в судах их бездействие. То есть они согласились с тем, что выборов не будет. Более того, именно Порошенко и его партия в прошлом году громче всех говорили, что во время войны выборы проводить нельзя. А теперь, "исподтишка" запускают волну по поводу 20 мая", - говорит источник.

Высокопоставленный собеседник, близкий к руководству парламентской фракции "Слуги народа", сомневается, что у Ермака мог появиться интерес к должности премьера. Так как переход на работу в правительство означает потерю круглосуточного доступа к президенту.

"У премьера свой график: работа с министрами, поездки по "колхозам", международные встречи и т.п. Объединить его с президентским графиком, под который подстраивается глава ОП, не получится. Оставить должность в Офисе не на кого. Просто бросить - значит потерять всю структуру управления, что создавалась четыре года", - говорит источник.

Он считает, что первоисточником слухов о назначении главы ОП премьер-министром была либо Россия, либо оппоненты президента внутри Украины.

Слухи отправляют главу ОП Андрея Ермака работать в правительство. Фото: president.gov.ua

Собеседник дает понять, что смена премьера вообще не планируется.

"У всех уже расписаны планы. Премьер готовится к поездке в Японию (там запланирована двусторонняя конференция по экономическому развитию и восстановлению - Ред.). А летом у него мероприятие в серии "Лугано-Берлин" (там проходили общеевропейские конференции по восстановлению Украины - Ред.). Министр финансов Марченко представил "матрицу реформ". Все идет по плану", - говорит источник.

Более того, увольнение правительства связано со сложностями технического характера. В принципе, они решаемы, хотя на это нужны время и серьезные усилия.

"В случае замены премьера, даже уйди он по собственному желанию, нам пришлось бы предварительно менять закон о военном положении, который запрещает прекращать полномочия Кабинета министров в этот период. Однако при нынешних напряженных отношениях с оппозицией быстро это сделать не получится", - говорит источник, близкий к руководству фракции "Слуги народа" в Раде.

Источник "Страны" в политических кругах говорит, что перестановки во власти напрямую зависят от развития ситуации в стране.

"Если фронт удастся стабилизировать и там не будет больше таких провалов как в Авдеевке, если получат достаточно финансовой помощи, чтоб удержать бюджет и экономику, если управляемость со стороны властей процессами в стране и в армии будет примерно на том же уровне, что и сейчас, то вряд ли Зеленский будет делать какие-то большие перестановки и сильно "заморачиваться" по поводу 20 мая. Но если ситуация сильно ухудшится, если оппоненты начнут активно качать тему 20 мая и легитимности, если будет угроза дестабилизации, то тогда, безусловно, могут быть и достаточно резкие кадровые решения. И появление Ермака во главе правительства, и другие перестановки", - говорит источник.