Европейский суд по правам человека принял решение, которое может перевернуть современный интернет.

Теперь за содержание комментариев под постами в соцсетях отвечают в том числе авторы постов, которые обсуждают пользователи. То есть блогеров по сути приравняли к СМИ.

Те, кто публикуют статусы в Facebook или видео в YouTube должны, согласно вердикту ЕСПЧ, оперативно удалять комментарии, которые содержат "язык ненависти". Иначе разделят ответственность с хейтером.

Как это делать, если комментариев тысячи - точного понимания нет. Но уже сейчас ясно, что многие блогеры вынуждены будут просто закрыть обсуждения - хотя бы во избежание провокаций.

С одной стороны, это, конечно, может почистить соцсети от хейта. С другой - больно ударит по свободе слова.

Как это изменит интернет и что значит для Украины, где язык ненависти возведен в подобие государственного культа - разбиралась "Страна"

Сутки на удаление комментария. Что решил Евросуд

О важном решении в области свободы слова написала судья ЕСПЧ Анна Юдковская.

Речь идет о деле "Sanchez v. France", которое подняло вопрос о границах ответственности владельцев аккаунтов в соцсетях за неприемлемые комментарии, которые оставляют под постами другие люди.

Европейский суд впервые указал, что у владельца аккаунта, если он решил сделать его публичным, есть обязанности контролировать контент, который может спровоцировать язык ненависти. В том числе следить за комментариями третьих лиц.

Заявителем в деле выступил французский депутат от партии "Национальное объединение" Жюльен Санчес. В 2011 году он опубликовал пост в Facebook о своем политическом оппоненте - мусульманине. Сторонники Санчеса оставили оскорбительные комментарии о мусульманской общине Франции. Мусульман ассоциировали с преступностью в городе и называли "наркоторговцами и проститутками".

Эти комментарии депутат удалил только через шесть недель. И в 2013 году суд признал депутата виновным в разжигании религиозной и расовой вражды - и оштрафовал. Санчес подал апелляцию, но проиграл.

В 2015 году он обратился в Европейский суд по правам человека, который спустя шесть лет вынес вердикт - и тоже не в его пользу.

По мнению ЕСПЧ, позволив своим комментаторам общаться на своей странице, заявитель обязан был следить за содержанием бесед. Кроме того, он не мог не знать, что его сообщение, скорее всего, привлечет комментарии политического характера. Значит он должен был следить за ними еще тщательнее.

С таким выводом не согласилась только одна судья, рассматривающая дело. По ее мнению применение такой ответственности владельца аккаунта в Facebook является угрозой для свободы слова, прежде всего для публичных лиц с очень большим количеством "друзей".

В комментариях судья уточнила, что язык ненависти пользователи обязаны удалять со своей страницы в течение 24 часов (французский депутат, повторимся, удалил их через шесть недель).

Что означает решение суда?

Решение ЕСПЧ может совершенно переформатировать свободу слова в интернете.

Во-первых - в юридически-правовом аспекте.

Постановление Европейского суда ускорит вынесение обвинительных приговоров по аналогичным делам в судах других инстанций. Причем не только в Европе, но и в Украине, где Фемида также ссылается на решения ЕСПЧ при вынесении вердиктов.

Это значит, что уголовные дела за разжигание ненависти или дискриминации в комментариях заводить будет легче. Поскольку судебные перспективы у них станут гораздо прозрачнее.

Получается, что каждый блогер обязан будет либо заниматься круглосуточным модерированием комментариев у себя на страницах - либо полностью или частично их закрывать. Причем независимо от площадки - это может быть любая соцсеть или видеохостинг вроде YouTube, где комментариев, к слову гораздо больше и сам сервис их почти не чистит.

Раскрученные авторы смогут позволить себе такую модерацию. Остальные акулы интернет-пера - вряд ли. И это будет ударом по среднему сегменту блогеров - по сравнению с топовыми авторами или политиками, они потеряют возможность через комментарии нормально взаимодействовать со своей аудиторией.

Особенно это касается тех, кто пишет на общественно-политические темы.

То есть с одной стороны жизнь в соцсетях это усложнит. С другой - все зависит от конкретного правоприменения.

В Украине призывы к разным уголовно-наказуемым вещам в интернет-комментариях - обычное дело. При этом, как правило, их авторов не то что не наказывают по закону - администрация того же Facebook даже банит их с большой неохотой.

Особенно, если это ультраправые, к которым идеологически близка команда украинских модераторов FB.

За комментарии в соцсетях в Украине заводят дела только против тех, кто выступает за мир с Россией или критикует майданный дискурс. И вряд ли ситуация тут изменится даже после решения ЕСПЧ - для этого должна поменяться власть в стране.

Даже более того - этих людей можно будет преследовать не только за их личные посты - но и за комментарии к ним. Что в теории даст той же СБУ или конкурентам больше возможностей для открытия дел на инакомыслящих (комментарий можно написать и в качестве провокации).

Но есть и обратная сторона вопроса. Теперь заявление в полицию за разжигание ненависти или за угрозы можно будет подавать не только на автора хейтерского комментария - но и на создателя поста, который его не удалил. И тем самым как бы присоединяется к мнению нарушителя.

Тут в чем-то и позитивный момент - часто в комментариях у известных людей происходит настоящая вакханалия хейта. И теперь ответственность за это автора поста утверждена решением ЕСПЧ.

Хотя по итогу, учитывать этот прецедент или нет, будет конкретный украинский судья.

Более глобальный аспект - это изменение работы крупнейших социальных площадок. Если решение Евросуда вынудит блогеров закрывать или строже модерировать комментарии, изменится многое с точки зрения бизнеса соцсетей.

Например, будут вводиться ужесточение автоматических алгоритмов бана "неправильных" комментариев, да и команды штатных модераторов будут расширяться. И в целом все это будет способствовать усилению цензуры (в том числе - и самоцензуры) во Всемирной паутине.

Как отреагировали украинцы

Решение ЕСПЧ украинцы обсуждают в Facebook.

"Не согласен с Судом. Нужно было осудить комментатора, а не лицо, имеющее страницу в социалке. Теперь, используя это решение, участники политических дискуссий, смогут легко уничтожать своих оппонентов, руками правоохранителей, засылая к ним в комментарии ботов и провокаторов.

Не всегда можно отследить все комментарии, а закрывать комментарии, для публичного деятеля не правильно, т.к. среди них, можно найти конструктивную обратную связь от народа, в том числе - избирателей.

Кроме того, не все ведут свои социалки лично. Часто это делают помощники или иные менеджеры по СММ" - написал адвокат Юрий Каникаев.

"На этом комментам в фб, как и самому фб в Европе может прийти писец" - отреагировал журналист Сергей Чернявский.

"Грустная новость для блогеров: Европейский суд по правам человека своим решением впервые признал, что владелец аккаунта в Facebook несет ответственность не только за контент, который размещает сам, но и за содержание комментариев, которые другие пользователи оставляют на его странице.

То есть за весь ад в комментах отвечает автор поста. Вот такая вот демократия" - написал блогер Денис Гороховский.