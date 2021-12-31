В Словакии, на Рождество 25 декабря, с семьей с Украины произошла трагедия, в результате ДТП на трассе разбились мама с сыном. Зять погибшей сильно пострадал и находится в больнице.

Об это сообщает obozrevatel.

Семья возвращалась из Чехии в родное село в Закарпатье, до дома не доехали 50 километров. На дороге в Собранецком районе Ольга, находившаяся за рулем Seat Leon, не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение. 42-летняя Ольга Лукечи и ее 20-летний сын Владислав погибли на месте. Вместе с ними в машине ехал 25-летний зять женщины, с тяжелыми травмами он был доставлен в больницу.

На данном участке уже не раз случались смертельные аварии. Местные водители рассказали, что проезжая опасное место всегда сбрасывают скорость, чтобы обезопасить себя.

Погибших похоронят в родном селе 31 декабря.

В Словакии полицейские приступили к расследованию ДТП, о результатах станет известно позже.

Ранее "Страна" писала, что под Харьковом поезд протаранил авто, которое пыталось проскочить переезд на красный. Есть погибший.

Также мы рассказали, что на улице Львовской в городе Червоноград Львовской области 29 декабря 17-летний водитель BMW не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП, в котором пострадали два человека.